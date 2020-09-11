Николай Зуев – новый вице-премьер краевого правительства

С 14 сентября Николай Зуев приступил к новым обязанностям – вице-премьер. В его ведении теперь будут сферы промышленности, энергетики и ЖКХ, а также строительство и экология.

Сам Николай Зуев родом из Минусинска, окончил он факультет экономики Красноярского государственного университета, а далее прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе ЕМВА.

- У нового вице-премьера богатый послужной список — работа в руководящих должностях в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ. С 2014 по 2019 годы Николай Зуев работал генеральным директором краевого предприятия «Красноярская региональная энергетическая компания». Победитель конкурса «Лидеры России — 2018», — рассказали в пресс-службе правительства.