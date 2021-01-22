Министр экологии Красноярского края осмотрел тлеющий промотвал в Талнахе

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых отметил, что жители Талнаха должны дышать чистым воздухом и поручил «Байкалу-2000» до конца января ситуацию радикально улучшить, а также предоставить план действий. В начале февраля продолжится обсуждение этой темы.

Исполняющий обязанности главы города Норильска Николай Тимофеев предложил перестать эксплуатировать этот полигон и выбрать территорию для хранения отходов за пределами населённого пункта. Павел Борзых поддержал эту инициативу.