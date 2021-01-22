Министр экологии Красноярского края осмотрел тлеющий промотвал в Талнахе
Министр экологии Красноярского края осмотрел тлеющий промотвал в Талнахе
Напомним, в июне на полигоне «Байкал-2000» произошло возгорание общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Ситуация повторилась в сентябре, в этой зоне был зафиксирован пожар площадью 800 квадратов. С тех пор собственник полигона не может справиться с тлением мусора, то и дело вскрывая новые очаги.
Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых отметил, что жители Талнаха должны дышать чистым воздухом и поручил «Байкалу-2000» до конца января ситуацию радикально улучшить, а также предоставить план действий. В начале февраля продолжится обсуждение этой темы.
Исполняющий обязанности главы города Норильска Николай Тимофеев предложил перестать эксплуатировать этот полигон и выбрать территорию для хранения отходов за пределами населённого пункта. Павел Борзых поддержал эту инициативу.