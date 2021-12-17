NordStar дарит скидку 13% на авиабилеты в честь своего 13-летия

В течение трех дней – с 17 по 19 декабря 2021 года - приобрести авиабилеты по всем регулярным направлениям маршрутной сети NordStar можно будет со скидкой 13%. Акция действует на перелеты с 20 декабря 2021 года по 26 марта 2022 года. Для получения скидки при покупке авиабилета необходимо указать промокод NORDSTAR13.

Специальные цены будут действовать на рейсы по направлениям – из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды, Красноярск, из Красноярска в Москву и Норильск, из Норильска по всей маршрутной сети, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и другие направления авиакомпании NordStar.*

Приобрести билеты со скидкой можно на сайте авиакомпании www.nordstar.ru. Количество авиабилетов, участвующих в акции, ограниченно.

* Исключения составляют направления Москва – Ереван, Москва – Гюмри и обратно.