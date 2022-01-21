NordStar открывает продажу билетов на рейсы весенне–летнего расписания

Летом этого года авиакомпания традиционно будет выполнять рейсы из Норильска в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфу, Баку, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень, Самару, Белгород, Воронеж, Махачкалу, Пермь, Казань и Челябинск.

В Сочи с пересадкой в Москве норильчане смогут улететь в любой день, прямые рейсы будут выполняться только по пятницам. В Минеральные Воды самолёты будут летать трижды в неделю — по вторникам, четвергам и пятницам, в Краснодар — по средам. Однако с 17 мая будет введён дополнительный рейс по вторникам. В Анапу полёты возобновятся с 7 июня (по вторникам), а в Геленджик а с — 14 июня.

Приобрести авиабилеты по этим и другим направлениям NordStar можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в билетных кассах, а также через контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона).