NordStar получила два новых самолёта

Новые самолёты авиакомпания приобрела в лизинг на 7 лет. Уже 14 августа они прибыли в аэропорт Домодедово, а 17 августа совершили первый рейс Москва – Норильск – Москва. Комплектация самолётов идентична прошлым моделям Boeing 737-800. В них также есть два класса обслуживания – бизнес и эконом.

Помимо новинок, авиакомпания продемонстрировала новую ливрею. Чёткие прямые линии в фирменных цветах компании символизируют калейдоскоп эмоций, которые переживает путешественник.

«В новой ливрее нам хотелось отразить географическую принадлежность авиакомпании, особенности региона, где 12 лет назад зародилась авиакомпания NordStar, и воздать должное величественной северной природе, которой наши лётчики и бортпроводники любуются каждый день, выполняя рейсы в заполярный Норильск. Северный пейзаж очень геометричен: ровная плоскость тундры, трапециевидные горы плато Путорана, параллельные прямые блики северного сияния, глыбы-многоугольники ледяных торосов северных морей, – все это легло в основу новой ливреи. Новый образ самолётов NordStar получился очень ярким и в то же время гармоничным. Мы уверены, что эти борта не останутся незамеченными ни среди заснеженных зимних пейзажей наших северных направлений, ни на перронах южных аэропортов», – отметил генеральный директор NordStar Леонид Мохов.