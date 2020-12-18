NordStar празднует 12-й день рождения

Первые рейсы авиакомпания осуществляла из Норильска в Красноярск и Москву на трёх самолетах Boeing 737-800. Но время идёт, и NordStarширокими шагами развивается дальше. На сегодняшний день в авиапарке насчитывается 15 воздушных судов и более 50 направлений не только по России, но и за рубежом. Но ключевыми направлениями авиакомпании были и есть – Москва, Норильск, Красноярск.

Напомним, что на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции было отменено множество рейсов. Вместо денег авиакомпании начали возвращать депозитные ваучеры, с помощью которых можно было расплатиться за следующую поездку. NordStarстали одними из последних среди авиакомпаний, кто ввёл эту систему. Но первыми, кто отказался от неё.

За этот год авиакомпания может вспомнить много приятных моментов, даже несмотря на пандемию. У самолётов обновили ливрею, которая символизирует красоту Крайнего Севера. Пополнение авиапарка двумя новенькими самолётами Boeing 737-800. Новое направление – Геленджик. Звание «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавшего требования в области обеспечения транспортной безопасности».

И это только начало большой истории. Авиакомпания NordStar продолжит и дальше широко шагать, добиваясь новых высот.