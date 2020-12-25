МАУ ИЦ «Норильские новости»

NordStar запускает продажу билетов на новые региональные рейсы

NordStar запускает продажу билетов на новые региональные рейсы

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NordStar запускает продажу билетов на новые региональные рейсы

Среди них — Иркутск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

NordStar запускает продажу билетов на новые региональные рейсы

Прямые рейсы будут запущены с января 2021 года самолётами ART 42-500. С 9 декабря стартует рейс Красноярск — Иркутск — Красноярск, который будет выполняться три раза в неделю — вторник, четверг, суббота. С 10 января дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям) будет осуществляться прямой рейс в Нижневартовск. И с 14 января откроется рейс в Ханты-Мансийск — по понедельникам и четвергам.

В списке региональных рейсов у авиакомпании ещё 15 направлений: из Красноярска традиционно можно будет улететь в Томск, Сургут, Братск, Кызыл, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Ванавару, Байкит, Туру, Туруханск, Игарку. Рейсы Кызыл — Иркутск, Новосибирск — Кызыл, Братск — Чита также сохранятся.

Напомним, с декабря 2020 года у NordStar появилось новое направление Красноярск — Мирный — Красноярск.

Фото из открытых источников
25 декабря в 09:28 100
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