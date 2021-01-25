NordStar запустили новое направление из Красноярска

В авиакомпании отмечают, что благодаря новому рейсу добраться до соседнего региона теперь можно быстро и с комфортом.

Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет из Красноярска — в 09.10 по местному времени, прибытие — в 11.20. Обратно в Красноярск самолёты будут летать также по субботам в 12.10, прибытие в столицу региона — в 14.05. Стоимость билета — от 3 591 рублей.

Полёты по новому направлению выполняются на самолетах ATR 42-500.

Напомним, что приобрести авиабилеты можно не только в кассах, но и на официальном сайте авиакомпании и в контактном центре по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.