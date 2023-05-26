Норильчан бесплатно обучают оказанию доврачебной помощи

Инструкторы Российского Красного Креста, в числе которых депутат Горсовета Норильска Анастасия Савичева, совместно с организацией «Волонтёры-медики» приступили к проведению мастер-классов для горожан по оказанию доврачебной помощи в различных ситуациях. Один из первых прошёл накануне в Консультационном ресурсном центре для НКО и предпринимателей. В нём приняли участие школьники и студенты Норильска.

В ходе теоретической части занятий норильчанам рассказывают об оказании первой (доврачебной) помощи при сердечно-лёгочной реанимации, остановке дыхания и отсутствии пульса, непроходимости дыхательных путей, а также о том, как без жгута остановить кровотечение и придать правильное положение пострадавшему. В ходе мастер-класса теорию закрепляют на практике – у инспекторов Российского Красного Креста имеется весь необходимый инвентарь.

«В наших планах обучить не только школьников и студентов, но и взрослое население. У нас в Норильске 9 месяцев зима, бывают различные травмы, плюс у нас в летний период очень развит туризм – это походы в горы, сплавы по рекам и озёрам. Конечно, там могут случиться всякие ситуации. Да и в целом человеческая жизнь достаточно непредсказуема, и неотложное состояние может возникнуть даже в быту или на улице. И тут важно, чтобы максимальное количество людей знало, как правильно оказать доврачебную помощь и не навредить пострадавшему», - рассказывает депутат Городского Совета Норильска, инструктор Российского Красного Креста Анастасия Савичева.

Экстренные ситуации могут возникнуть в жизни каждого человека, уверены инструкторы, особенно в сложных метеоусловиях Норильска. И зачастую грамотные действия окружающих до приезда медиков могут спасти человеку жизнь. Поэтому такие мастер-классы будут полезны всем норильчанам, вне зависимости от возраста.

«Я считаю, что такие мастер-классы очень важны, особенно для молодых семей, тех, кто готовится завести ребёнка. Вот даже я, как отец двоих детей, сегодня очень много интересного и полезного узнал: как правильно оказать помощь ребёнку, если он, к примеру, поперхнулся. Поэтому пусть лучше эти знания нам не пригодятся на практике, но уметь в экстренной ситуации оказать помощь пострадавшим до приезда медиков – значит, иметь возможность спасти чью-то жизнь», - добавляет участник мастер-класса депутат Горсовета и председатель Молодёжного парламента Норильска Денис Каминский.

Как пояснила Анастасия Савичева, инструкторы Красного Креста проводят занятия для всех желающих, включая коллективы. Главное условие – численность группы не должна превышать 30 человек.

Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7-913-508-59-29.