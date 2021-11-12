Норильчан приглашают посетить музей при храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

В рамках этого проекта, реализуемого при грантовой поддержке Международного конкурса «Православная инициатива — 2021», в музее, расположенном в духовно-просветительском центре при храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, проводится экскурсия «В память вечную будет праведник».

Побывали на ней и сотрудники администрации Норильска. С интересом послушав рассказ о роли Церкви в освоении Арктики, они поделились своими впечатлениями и отметили, что организация подобных экскурсий будет способствовать развитию нашего города в плане туристической привлекательности и нравственному просвещению населения.

– Экскурсия действительно помогла ощутить православный дух Арктики, — говорит заместитель главы Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко. —

Мы узнали о важных моментах истории освоения Крайнего Севера, первых монастырях, которые в начале XVII века стали проводниками русской цивилизации и культуры и сыграли решающую роль для нашего северного края. Очень глубоко проникли в душу рассказанные матушкой Иларионой жизненные истории о храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, в том числе, связанные с трагической страницей истории — Норильлагом. Понравился и сам музей. Собранный здесь материал действительно уникален. Много документов, раскрывающих правду о репрессиях и гонениях на верующих людей. Музейные экскурсии в рамках реализации проекта «Православный дух Арктики», несомненно, будут способствовать развитию территории в части повышения духовного образования.

Как рассказали в Центре развития туризма, этот проект поддержали Норильская Епархия, администрация Норильска, компания «Норникель», Красноярский институт духовно-нравственного развития, Туристский информационный центр Красноярского края и другие партнёры. Его контент будет полезен и в образовательной сфере и рекомендован как дополнительный образовательный ресурс для преподавания предметов духовно-нравственного развития. После обработки контент разместят на сайте центра visit-norilsk.ru и на его YouTube-канале https://youtube.com/channel/UCGOpnKrw-C3RyGy7pe9Y4yg

Посетить музей может любой желающий, для этого необходимо предварительно записаться по телефонам: 8-909-637-52-73, 43-71-47. Экскурсии бесплатные.