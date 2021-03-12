Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет выявить и решить насущные городские проблемы

Необходимо оценить состояние 20 аспектов городской жизни и, выбрав пять наиболее значимых, указать конкретные проблемы, а также предложить собственные варианты их решения.

Обработкой и анализом результатов займётся аналитический и проектный центр «Урбан ПРО» - который, к слову, разрабатывает проекты двух общественных пространств в Центральном районе и Талнахе.

Добавим, что в опросе участвуют жители всех 320 моногородов России.