МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет выявить и решить насущные городские проблемы

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет выявить и решить насущные городские проблемы

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Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет выявить и решить насущные городские проблемы

Опрос проводится на сайте www.promonogoroda.ru.

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе, который поможет выявить и решить насущные городские проблемы

Необходимо оценить состояние 20 аспектов городской жизни и, выбрав пять наиболее значимых, указать конкретные проблемы, а также предложить собственные варианты их решения.

Обработкой и анализом результатов займётся аналитический и проектный центр «Урбан ПРО» - который, к слову, разрабатывает проекты двух общественных пространств в Центральном районе и Талнахе.

Добавим, что в опросе участвуют жители всех 320 моногородов России.

Фото Ирина Яринская
12 марта в 16:49 220
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