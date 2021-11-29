Норильчан приглашают проверить знания об истории Великой Отечественной войны

Международная акция пройдёт в День Неизвестного солдата, 3 декабря, уже в седьмой раз. Её участникам предлагается ответить на ряд вопросов, охватывающих различные события ВОВ. Всего в тесте будет 30 вопросов.

Центральной площадкой для проведения теста в Норильске станет Молодёжный центр (ул. Советская, 9а). Чтобы принять участие в очном тестировании, необходимо предварительно записаться по телефону 8-903-928-06-99.

Пройти тест можно и онлайн, на сайте проекта https://big-history.ru. Для этого потребуется зарегистрироваться на площадке до 1 декабря.