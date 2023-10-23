МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмки

Норильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмки

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Норильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмки

В Норильске появились новые зоны для сбора твёрдых коммунальных отходов. Всего таких объектов в Центральном районе будет 60. В дальнейшем практику распространят в районах Талнах, Кайеркан и Оганер.

Норильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмкиНорильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмкиНорильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмки

На данный момент мусоросборные площадки ещё не до конца оборудованы. Директор управления экологии и комплексного содержания территорий Алексей Яковлев призывает жителей города не использовать их до установки специальных контейнеров:

– Сейчас мы приступили к приёмке объектов. Есть замечания к подрядчику, которые ему необходимо отработать. Площадки должны соответствовать оговорённым в контракте требованиям — по ограждению, высоте основания и целостности конструкции. В эксплуатацию объекты запустят после их официальной приёмки. Сейчас они не относятся к собственности муниципалитета, и никто не уполномочен вывозить оттуда мусор. Норильчанам нужно понимать, что если на площадке контейнера нет, то складывать туда мусор — всё равно что складировать его посередине двора. Как только будут подписаны соответствующие документы, мы установим контейнеры и площадки станут рабочими.

Несмотря на многократные обсуждения о типе контейнеров, в новых зонах будут установлены ёмкости открытого типа. По словам Алексея Яковлева, управление проводило эксперименты с закрытыми системами. Практика показала, что жители города предпочитают оставить свой мусор рядом с контейнером, чтобы не касаться руками крышки мусоросборника.

Также бессмысленной пока остаётся идея сортировки мусора по нескольким отсекам — для пластика, бумаги, металла и прочих отходов. Директор управления экологии поясняет, что до тех пор, пока у Норильска не появится технопарк с возможностью переработки отходов, весь мусор попадает на один полигон. Напомним, что идея создания технопарка в Норильске прорабатывается совместно администрацией города, Агентством развития Норильска и предпринимательским сообществом.

Текст Надежда Петрова
Фото Витас Бенета
23 октября в 14:12 580
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