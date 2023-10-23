Норильчан призывают не пользоваться новыми мусорными площадками до их официальной приёмки

На данный момент мусоросборные площадки ещё не до конца оборудованы. Директор управления экологии и комплексного содержания территорий Алексей Яковлев призывает жителей города не использовать их до установки специальных контейнеров:

– Сейчас мы приступили к приёмке объектов. Есть замечания к подрядчику, которые ему необходимо отработать. Площадки должны соответствовать оговорённым в контракте требованиям — по ограждению, высоте основания и целостности конструкции. В эксплуатацию объекты запустят после их официальной приёмки. Сейчас они не относятся к собственности муниципалитета, и никто не уполномочен вывозить оттуда мусор. Норильчанам нужно понимать, что если на площадке контейнера нет, то складывать туда мусор — всё равно что складировать его посередине двора. Как только будут подписаны соответствующие документы, мы установим контейнеры и площадки станут рабочими.

Несмотря на многократные обсуждения о типе контейнеров, в новых зонах будут установлены ёмкости открытого типа. По словам Алексея Яковлева, управление проводило эксперименты с закрытыми системами. Практика показала, что жители города предпочитают оставить свой мусор рядом с контейнером, чтобы не касаться руками крышки мусоросборника.

Также бессмысленной пока остаётся идея сортировки мусора по нескольким отсекам — для пластика, бумаги, металла и прочих отходов. Директор управления экологии поясняет, что до тех пор, пока у Норильска не появится технопарк с возможностью переработки отходов, весь мусор попадает на один полигон. Напомним, что идея создания технопарка в Норильске прорабатывается совместно администрацией города, Агентством развития Норильска и предпринимательским сообществом.