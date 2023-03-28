Норильчан призывают поддержать город в участии в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Опрос проходил в двух форматах очном и заочном — на платформе «Анкетолог» и на стационарных пунктах для голосования. Всего в нём приняли участие 2008 горожан. Но на этом активность норильчан не заканчивается. Алексей Яковлев, советник главы города, пояснил, что, чем активней горожане будут поддерживать идею благоустройства выбранной территории, тем больше у города шансов выиграть для этого грант.

«По итогам всех этапов голосования мы формируем комплект документов, который будет направлен в краевое правительство и оттуда в Минстрой РФ, где на заседание комиссии будут определены победители.

В процессе рассмотрения нашей заявки на уровне федерации очень важно сказать о том, что у нас есть различные активные группы — волонтёры, спортсмены, представители других направлений, которые поддерживают проект в своих социальных сетях. В условиях конкурса есть такая рекомендация, что на этапах голосования наше участие в конкурсе не заканчивается. Мы должны показать важность и вовлечённость жителей в необходимости благоустройства этой территории, и в процессе рассмотрения заявки на федеральном уровне», - подчеркнул Алексей Яковлев.

Также советник главы города поделился с журналистами интересным случаем, который произошёл на втором этапе голосования. На одном из пунктов голосования неизвестный оставил на столике файл с документацией, которая содержала предложения о благоустройстве этой территории 1983 года. На 10 листах, написанного от руки текста, были отображены ценные идеи, которые были бы полезны в составлении проектно-сметной документации.

«Это очень важно для нас, это показывает заинтересованность человека в улучшении этого места. Я бы очень хотел, чтобы этот человек связался с нами. Сделать это можно несколькими способами. Лично прийти на ул. Севастопольскую, 7, кабинет № 130 — советника главы города Яковлева Алексея Александровича. Я всегда буду рад. Также можно позвонить в приёмную управления городского хозяйства и попросить соединить со мной. Ещё раз подчеркну, что мы действительно ждём этого человека и хотели бы обсудить детали, которые он может предложить», - обратился к анониму советник главы города.

Отметим, что в случае победы уже в этом году в городской администрации приступят к разработке проектно-сметной документации. К реализации проекта приступят уже следующим летом и завершат в 2029 году.

Согласно статистике второго этапа голосования норильчане отдали предпочтение следующим идеям:

– прогулочные дорожки – 71,31%;

– места с навесами для тихого созерцательного отдыха – 59,84%;

– детская игровая площадка – 53,63%;

– обустроенные спуски к воде (террасы) – 51,31%;

– спортивные дорожки – 41,20%;

– обустроенные площадки на воде (причал) – 42,95%;

– смотровые площадки/селфи-зоны – 40,08%;

– площадки с тренажёрами – 39,04%;

– велодорожка – 36,02%;

– верёвочный городок – 33,47%;

– зоны для проведения мастер-классов/лекций, массовых мероприятий – 31,31%;

– информационно-навигационные стенды – 30,36%;

– площадка с лежаками (уличный солярий) – 27,17%;

– батутный комплекс – 08,43%.

«Жители в основном голосовали за создание семейного и комфортного общественного пространства. Также был сделан акцент на необходимость создания детских площадок и, что очень понравилось, на тихом созерцательном отдыхе — установке лежаков и скамеек, чтобы любоваться водной гладью. Очень большое внимание норильчане обратили и на озеленение территории, как с помощью высадки деревьев, так и с помощью перемещаемых зелёных насаждений», - подытожил Алексей Яковлев.