Норильчан просят не загораживать парковку с электроподогревом двигателей

Зарядить свой автомобиль здесь может любой желающий. У четырёх столбиков подачи электричества могут обогреваться восемь машин. Для пользования подогревом необходимо скачать приложение «Экодвор», а также оснастить автомобиль специальным переходным устройством, стоимость которого от 1000 до 3000 рублей (есть в продаже в автомагазинах города). Стоимость парковки машины — 5 рублей за 15 минут. «Обкатку» такие устройства на северах уже прошли: в Мурманске, Заполярном, а мировой опыт и вовсе масштабный — более 40 лет подобные технологии работают в Финляндии.

На открытии парковки специалисты обратились к горожанам с просьбой беречь новое оборудование, тем более что многие им активно пользуются. Но со временем обнаружилась другая проблема: столбики электрозарядки загораживаются припаркованными машинами. Это затрудняет к ним доступ желающих и создаёт трудности при снегоуборке.

- Особенно видно это было в прошедшие метели. Есть опасение, что снег заметёт столбики, и любая грузовая машина может их снести, элементарно не заметив. Что до праздной парковки, то мы специально выбирали большой двор, где всем хватает места, так что просьба парковаться чуть дальше, - обратился к автовладельцам города Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска.

Он также отметил, что после появления экопарковки аналогичную захотели жители многих дворов. Проект планируется продолжать, но желательно, чтобы речь шла об общественном, а не придомовом пространстве, кроме того, есть совсем небольшие дворы, где трудно будет её разместить.

- В любом случае мы принимаем все предложения горожан: ближе к лету объявим о старте опроса норильчан о том, где именно необходима новая экопарковка, что позволит нам и АРН планировать дальнейшую работу. Это хороший проект, который, на наш взгляд, должен продолжиться, - резюмировал Анвар Низамутдинов.