МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанам напомнили, когда в городе заканчивается отопительный сезон

Норильчанам напомнили, когда в городе заканчивается отопительный сезон

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Норильчанам напомнили, когда в городе заканчивается отопительный сезон

Норильчанам напомнили, когда в городе заканчивается отопительный сезон

Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления городского хозяйства по энергетике Артём Парежев:

- Согласно законодательству Российской Федерации, как только среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться не менее пяти суток, отопление в норильских квартирах отключат. По прогнозу гидрометеорологического центра, это произойдёт не раньше 18 июня. Также на один день жители города останутся без горячей воды - это необходимо для того, чтобы мы смогли провести гидравлические испытания и выявили поврежденные участки тепловых путей, если таковые имеются.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
8 июня в 17:17 500
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