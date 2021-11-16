Норильчанам ответят на вопросы по кадастровой стоимости недвижимости

17 ноября с 11.00 до 12.00 в управлении Росреестра по Красноярскому краю состоится горячая линия по вопросам определения кадастровой стоимости, используемой при налогообложении объектов недвижимости.

Напомним, в этом году при расчёте налога на имущество физических лиц применяется кадастровая стоимость. Она напрямую влияет на размер налога, арендной платы и выкупной цены. Как исправить ошибку, допущенную при определении кадастровой стоимости? Как и где можно оспорить результаты кадастровой стоимости объекта недвижимости? Эти и другие темы осветят специалисты отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Красноярскому краю.

Телефон горячей линии (391) 221-79-62.