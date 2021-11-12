Норильчанам предлагают нарисовать «Ёлку Победы» и стать авторами новогодних открыток

Художники старше шести лет могут пофантазировать на тему подготовки к встрече нового 1945 года — как люди украшали ёлки в годы войны, как делали ёлочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Конечно же, на картине должна быть и сама «Ёлка Победы».

Изображения должны соответствовать времени и передавать праздничную атмосферу. Участники могут создать рисунки на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображённом событии.

Работы, выполненные в любой технике, можно подать на сайте Музея Победы до 28 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и старше 18 лет. В каждой категории жюри выберет трёх победителей. Также с 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдёт онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря, а Почта России использует их рисунки для создания коллекционной серии новогодних открыток.