Норильчанам предлагают выбрать территорию для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Уже завтра, 22 февраля, на портале «Активный гражданин» и на платформе «Анкетолог» стартует голосование, в котором горожанам предлагают выбрать одну из двух территорий – Городское озеро или Молодёжный центр в Кайеркане.

Напомним, Норильск участвует во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Конкурс инициирован Правительством РФ и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», одной из составляющих национального проекта «Жильё и городская среда». Традиционно на выбранной горожанами территории будет проведён комплекс мероприятий по благоустройству.

Принять участие в голосовании можно будет не только онлайн. Также горожане смогут заполнить анкету в любом из пунктов сбора предложений, расположенных по адресам:

- Административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;

- Управление социальной политики, Ленинский пр., 26;

- Кинокомплекс «Родина», Ленинский пр., 7;

- Молодежный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;

- Молодежный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;

- Молодежный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.