Норильчанам рекомендуют в ближайшие дни ограничить выход в горные районы из-за лавиноопасности

Управление ГО и ЧС Норильска просит ограничить с 12 по 14 ноября передвижение в районах гор Хараелах (гора Отдельная, ущелье реки Талнах, долина реки Хараелах, ущелье ручья Угольный), Норильских гор (гора Шмидта, гора Гудчиха) и прилегающих территорий в связи с угрозой схода лавин из-за обилия свежевыпавшего снега. Также в связи с ледоставом запрещён выход маломерных судов, людям рекомендуется не выходить на неокрепший лёд.

Спасатели напоминают: перед выездом в тундру, на реки, озёра необходимо заблаговременно проинформировать об этом сотрудника дежурно-диспетчерской службы по телефонам: 112 или 22-33-38, 22-33-39, а при выходе тургрупп — подать заявку в Единую дежурную диспетчерскую службу.

В целом погода в выходные, согласно прогнозу Gismeteo, обещает быть стабильной. Сегодня местами пройдёт небольшой снег, видимость — 2–4 км, ветер южный — 7–12 м/с, c порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха -12...-17ºС. Местами ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/с. В выходные ожидается температура -13... -15ºС, ветер южный — 5–12, с порывами до 8-19 м/с.