МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанам в режиме онлайн представят проект преображённого здания индустриального института

Норильчанам в режиме онлайн представят проект преображённого здания индустриального института

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Норильчанам в режиме онлайн представят проект преображённого здания индустриального института

Норильчанам в режиме онлайн представят проект преображённого здания индустриального института

Презентация пройдёт 5 августа в 16.00. В рамках мероприятия можно будет узнать, какие измененияожидают здание и внутренние помещения Норильского государственного индустриального института. Благодаря формату онлайн спикеры смогут не только осветить разные аспекты проекта, но и ответить на вопросы зрителей.

Для участия и просмотра необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-mupzsuE9JZOPJWZyKv-CjkXi-EpuY0

3 августа в 15:17 1170
НГИИНорильский индустриальный
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