Норильчане и таймырцы стали победителями IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В ходе торжественной онлайн-церемонии закрытия IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы» были названы победители и призёры 149 номинаций со всего края. Из их числа будет сформирована «золотая команда» Красноярского края, которая будет представлять наш регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills Russia.

Напомним, IX региональный чемпионат проходил на базе 40 техникумов и колледжей, в нем приняло участие больше 2,5 тысячи участников, которые демонстрировали своё мастерство в два соревновательных потока.

На днях в Таймырском колледже награждали лучших таймырцев и норильчан. Так, по итогам чемпионата в компетенции «Оленевод-механизатор» первое место занял Кирилл Тасачи, учащийся Эвенкийского многопрофильного техникума, на втором месте оказался Вадим Яптунэ из Таймырского колледжа, бронзовым призером стал Андрей Харбо, студент Эвенкийского многопрофильного техникума.

В компетенции «Художественная резьба по кости и рогу» все призовые места завоевали студенты Таймырского колледжа. На первом месте оказалась Оксана Остроушко, на втором - Алина Симакова, на третьем месте - Даниил Жарков.

В «Художественном вышивании» за первое место боролись только студентки Таймырского колледжа. Золото завоевала Альбина Яптунэ, серебро - Анастасия Тюкпеева, бронзу - Лилия Фалькова.

Напомним, в соревнованиях участвовали 18 студентов Таймырского колледжа, Эвенкийского многопрофильного техникума, Ямальского полярного агроэкономического техникума и Норильского колледжа искусств.

Соревнования в компетенциях «Оленевод-механизатор» и «Художественная резьба по кости и рогу» прошли на учебно-производственной базе Таймырского колледжа в 27 км от города Дудинки. Молодые оленеводы запрягали оленей, готовили блюда из рыбы северной породы, изготавливали снаряжения оленеводства, создавали электронное стойбище, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. Юные мастера по резьбе в течение трех дней готовили эскиз композиции, изготавливали, шлифовали, полировали изделие и склеивали его детали.

В Таймырском колледже участники чемпионата соперничали в компетенции «Художественная вышивка с элементами декора», они проектировали эскизы, выполняли вышивки вручную и оформляли изделия.