Норильчане могут оценить качество своей жизни

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края проводит исследования по теме «Качество жизни населения и уровень развития человеческого потенциала Красноярского края».

Чтобы пройти анкетирование, необходимо перейти по ссылке: https://forms.gle/oZ2nJWDGQcmCNtC49. После этого откроется страница браузера с анкетой, состоящей из 19 вопросов. Ответы на вопросы выставляются по 10-балльной шкале, где 1 означает «абсолютно не удовлетворен», 10 - «абсолютно удовлетворен». Время прохождения анкетирования займёт 7-10 минут.

Опрос проводится до 1 декабря.

Исследование анонимное и обезличенное, его результаты будут использоваться в обобщённом, сводном формате в научных некоммерческих целях. С результатами исследования после их обработки можно будет ознакомиться в научных публикациях.