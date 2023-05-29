Норильчане могут оплатить все услуги ЖКХ банковской картой в кассах управляющих компаний

Сбер запустил в Норильске сервис оплаты коммунальных услуг безналичным способом. Теперь в кассах управляющих компаний города можно оплатить все коммунальные услуги любой банковской картой. Сотрудник управляющей компании будет принимать оплату с помощью небольшого терминала.

Оплатить услуги безналичным способом можно по следующим адресам:

ул. Игарская, д. 18

ул. Завенягина, д. 7а

ул. Школьная, д. 13

ул. Московская, д. 19

ул. Первопроходцев, д. 16

Кроме того, оплатить услуги ЖКХ можно, воспользовавшись банкоматами СберБанка, интернет-банком или мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», а также удобной услугой «Автоплатеж».

Виталий Гришин, региональный директор Сбербанка в Норильске:

«Совместный проект Сбера, администрации города Норильска и компаний, осуществляющих предоставление коммунальных услуг, направлен на создание более комфортных условий для горожан. Сервис реализуется в Норильске впервые. Теперь жители северного города смогут оплатить услуги всех поставщиков коммунальных услуг картой любого банка. В дальнейшем для безналичной оплаты планируется увеличить количество партнёрских касс в городе».