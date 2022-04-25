Норильчане могут проголосовать за территории для благоустройства

В голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшем 15 апреля, участвуют две территории: в Кайеркане — ул. Первомайская в районе домов № 12, 14, 16, в Талнахе — ул. Рудная в районе домов № 9–11.

В Кайеркане первый этап благоустройства, включающий подготовку, планировку и частичную асфальтировку прошёл прошлым летом. Общая сумма затрат по проекту — порядка 80 млн рублей. На территории планируется уложить травмобезопасное покрытие, оборудовать футбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, установить детские игровые комплексы, лавочки и урны. Для этого участка, в отличие от талнахского, уже готов проект, утверждённый минстроем региона.

– В ближайшее время мы планируем привлекать волонтёров, которые будут информировать других о голосовании и помогать жителям с помощью планшетов его пройти, — рассказал Владимир Царёв, и. о. заместителя директора управления жилищно-коммунального хозяйства по оперативному контролю и благоустройству.

Голосование проходит в электронном режиме на площадке https://24.gorodsreda.ru/. Оно продлится до 30 мая.