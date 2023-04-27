Норильчане могут сообщать о бездомных собаках

Оперативный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства в круглосуточном режиме принимает заявки на отлов безнадзорных животных.

Если вы заметили в городе животное без хозяина, вы можете сообщить об этом в управление по телефону 43-70-57, факс 43-70-58.