МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане могут сообщать о бездомных собаках

Норильчане могут сообщать о бездомных собаках

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Норильчане могут сообщать о бездомных собаках

Норильчане могут сообщать о бездомных собаках

Оперативный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства в круглосуточном режиме принимает заявки на отлов безнадзорных животных.

Если вы заметили в городе животное без хозяина, вы можете сообщить об этом в управление по телефону 43-70-57, факс 43-70-58.

Фото из архива «Заполярной правды»
27 апреля в 11:15 420
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