Норильчане могут высказать своё мнение по поводу раздельного сбора мусора
Норильчане могут высказать своё мнение по поводу раздельного сбора мусора
Минприроды России запустило на своём сайте опрос на тему раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. Участие в нём приняли уже более шести тысяч человек.
Жителям края предлагают ответить на вопросы о том, готовы ли они собирать мусор раздельно, как более эффективно это делать, а также, какие способы можно использовать для информирования о системе раздельного сбора отходов. По результатам опроса будут подготовлены предложения по совершенствованию этой системы.
Напомним, в Красноярском крае она уже внедряется. В трёх пилотных городах – Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске – при активном участии региональных операторов устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, проводят разъяснительную работу с населением.
Также в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» региону выделено около 22 млн. рублей. До конца текущего года планируется приобрести около 1000 контейнеров для этих целей. Оборудование установят в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, Назарове, Енисейске, Лесосибирске и Зеленогорске, сообщает официальный портал края.