Норильчане могут высказать своё мнение по поводу раздельного сбора мусора

Минприроды России запустило на своём сайте опрос на тему раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. Участие в нём приняли уже более шести тысяч человек.

Жителям края предлагают ответить на вопросы о том, готовы ли они собирать мусор раздельно, как более эффективно это делать, а также, какие способы можно использовать для информирования о системе раздельного сбора отходов. По результатам опроса будут подготовлены предложения по совершенствованию этой системы.

Напомним, в Красноярском крае она уже внедряется. В трёх пилотных городах – Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске – при активном участии региональных операторов устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, проводят разъяснительную работу с населением.

Также в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» региону выделено около 22 млн. рублей. До конца текущего года планируется приобрести около 1000 контейнеров для этих целей. Оборудование установят в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, Назарове, Енисейске, Лесосибирске и Зеленогорске, сообщает официальный портал края.