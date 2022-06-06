Норильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера Долгого

Этот день для столь важного дела выбрали не случайно. 5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. Первая дата – юбилейная - была учреждена 50 лет назад, вторая – в 2008 году.

Ну, и ещё один, пожалуй, самый важный повод, как отметила депутат городского совета Наталья Кармановская: «с наступлением лета приходит время убраться».

С приветственным словом к норильчанам обратилась Анна Макуха, директор фонда целевого капитала «Наш Норильск», одного из организаторов мероприятия. Она отметила важность их общего вклада в благоустройство города и поблагодарила всех, кто, несмотря на погодные условия, выбрался из тёплых квартир.

В результате рутинная уборка превратилась в самый настоящий праздник. Энергичная музыка добавляла азарта, а горячий чай поднимал тонус. Кроме того, были организованы конкурсы и квесты. Самые активные участники получили подарки от партнёров.

Поддержать настроение на высокой волне помогли представители федерации сноуборда и сап-клуба Норильска, которые провели фестиваль сапсёрфинга и вейкбординга. Эти отважные ребята, как могли, развлекали активистов-экологов. А те, с интересом наблюдая за происходящим на воде, не забывали о своих земных делах, для чего, собственно здесь собрались. Поэтому куча мешков с мусором быстро росла.

В целом насобирали на пару грузовиков. И это здорово! Ведь куда приятнее гулять по чистой набережной. Надеемся, что и другие норильчане оценят труд земляков и не будут бросать мусор, где попало.