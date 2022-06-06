МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера Долгого

Норильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера Долгого

Главная / Новости / Город

Норильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера Долгого

Несмотря на яркое солнце, воскресный день выдался не по-июньски холодным. Тем не менее неравнодушные горожане пришли в свой выходной к озеру, чтобы навести там порядок.

Норильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера ДолгогоНорильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера ДолгогоНорильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера ДолгогоНорильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера ДолгогоНорильчане отметили День эколога уборкой на берегу озера Долгого

Этот день для столь важного дела выбрали не случайно. 5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. Первая дата – юбилейная - была учреждена 50 лет назад, вторая – в 2008 году.

Ну, и ещё один, пожалуй, самый важный повод, как отметила депутат городского совета Наталья Кармановская: «с наступлением лета приходит время убраться».

С приветственным словом к норильчанам обратилась Анна Макуха, директор фонда целевого капитала «Наш Норильск», одного из организаторов мероприятия. Она отметила важность их общего вклада в благоустройство города и поблагодарила всех, кто, несмотря на погодные условия, выбрался из тёплых квартир.

В результате рутинная уборка превратилась в самый настоящий праздник. Энергичная музыка добавляла азарта, а горячий чай поднимал тонус. Кроме того, были организованы конкурсы и квесты. Самые активные участники получили подарки от партнёров.

Поддержать настроение на высокой волне помогли представители федерации сноуборда и сап-клуба Норильска, которые провели фестиваль сапсёрфинга и вейкбординга. Эти отважные ребята, как могли, развлекали активистов-экологов. А те, с интересом наблюдая за происходящим на воде, не забывали о своих земных делах, для чего, собственно здесь собрались. Поэтому куча мешков с мусором быстро росла.

В целом насобирали на пару грузовиков. И это здорово! Ведь куда приятнее гулять по чистой набережной. Надеемся, что и другие норильчане оценят труд земляков и не будут бросать мусор, где попало.

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
6 июня в 17:05 460
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также