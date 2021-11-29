Норильчане при оплате автоштрафов сэкономили более 6 миллионов рублей

Как отмечают в Норильском ОМВД, порой сумма штрафа за нарушение ПДД составляет несколько тысяч рублей. Но можно сэкономить до половины его стоимости, если оплатить штраф в течение 20 дней (срок считают с даты вынесения постановления).

Скидку можно получить на штраф за незначительное превышение скорости, нечитаемые номера, отсутствие регистрации на автомобиль, езду без огнетушителя, с непристегнутым ремнем, без полиса ОСАГО или с тонированными стеклами.

При этом есть штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой. Например, повторное превышение скорости на 40—80 км/ч; повторный выезд на красный свет или езду по встречной; «пьяное вождение»; если причинён вред чьему-то здоровью; и другие. Повторным нарушением считается случай, если те же правила были нарушены в течение года.

Чтобы вовремя узнать об автоштрафе и заплатить в два раза меньше, В ОМВД рекомендуют подключить уведомления на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении. Платить можно прямо на портале — картой или через телефон (https://www.gosuslugi.ru/10001/1.