Норильчане присматриваются к новым гастрономическим концепциям

День инвестора – новый формат взаимодействия АРН с местными и приглашёнными предпринимателями, позволяющий детально прорабатывать проекты в приоритетных направлениях городского развития и определять источники их финансирования.

Нынешнее обсуждение проходило в рамках работы над проектом по трансформации сферы общественного питания. Для размещения культурно-гастрономического центра предлагаются две локации: рынок на ул. Нансена с удобными подъездными путями и возможностью организации складских помещений и пустующий ростверк на ул. Мира, где можно организовать гастрономический центр притяжения будущего городского променада.

Создание нового общественного пространства участники Дня инвестора – владельцы и руководители ресторанов, баров, кафе, местные и приглашённые эксперты отрасли – рассматривали свозь призму как позитивных тенденций и трендов (увеличение турпотока, появление новых локаций для размещения сервисов в рамках реновации Норильска, развитие фудкортов и прочее), так и негативных (малое количество локальных пищевых производств, дефицит кадров в индустрии гастрономии, непростой имидж территории и так далее).

Норильские рестораторы выразили готовность стать резидентами нового заведения и реализовать как минимум несколько гастрономических концепций: кафе паназиатской кухни, пиццерию, восточный фастфуд, лавку овощей и фруктов премиального качества, бургерную и кофейню-кондитерскую. В числе ключевых рекомендаций бизнес-сообщества – предусмотреть в меню вегетарианские блюда, организовать в помещении сцену для выступления артистов и большую детскую игровую зону.

Иногородние эксперты, оценив сегодняшний уровень гастрономии в Норильске и уяснив основные сложности ведения ресторанного бизнеса, связанные с удалённостью территории, поделились своим видением будущего норильской сферы общепита.

«Я занимаюсь разработкой гастрономических концепций и оценкой их перспектив. Познакомившись с вашим городом, могу сказать, что у Норильска есть гастрономический потенциал, базирующийся на качественных локальных продуктах. Норильск достоин стать местом, куда поедут гастрономические туристы, которые, в свою очередь, формируют спрос на различные форматы современного искусства и продукцию местных фермеров и ремесленников», – отметил идеолог создания и директор по маркетингу и PR московского ресторана скандинавской кухни MØS Сергей Иванов, гастрономический эксперт по Скандинавии, участвующий в организации всех крупнейших российских гастрономических ивентов.

«Север сейчас притягателен для туристов. У вас шикарная природа. А если к ней добавить ещё и сильную гастрономическую историю, туризм явно станет одной из существенных составляющих экономики региона. Причём речь идёт не только о внешнем туризме, но и о внутреннем. Важно научиться грамотно упаковывать специалитеты, чтобы они стали востребованы как гостями, так и местными жителями», – подчеркнул Хайям Аминов, владелец и бренд-шеф красноярского ресторана Fresco, автор инициатив в сфере циклической экономики.

День инвестора позволил получить качественную обратную связь от предпринимателей и экспертов. Следующим шагом АРН станет оформление концепции нового городского объекта притяжения.

«От уровня развития сервисной экономики напрямую зависят не только настроения горожан, но и успех привлечения иногородних специалистов для реализации масштабных производственных и крупных инфраструктурных проектов. А развитие сервисной экономики невозможно без качественной системы общественного питания», – подчеркнул директор АРН Максим Миронов.