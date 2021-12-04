Норильчане проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны

Акция проводится Молодёжным парламентом при Государственной Думе России с 2015 года. Молодые парламентарии Норильска традиционно причиняли участие в организации и написании теста. Организатором выступил Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Красноярского края.

Тест прошёл в День Неизвестного солдата. С приветственным словом к участникам обратился председатель Норильского отделения «Боевого братства», депутат городского Совета фракции «Единая Россия» Валерий Шабурин:

«Рад видеть в этом зале неравнодушных к истории своей страны людей. День Неизвестного солдата - это не просто памятная дата. Это день, который заставляет нас ещё раз задуматься о том подвиге, который, не боясь смерти, совершили тысячи бойцов. Хоть мы и не знаем всех имён, но память о каждом хранится в сердцах нескольких поколений. И, безусловно, необходимо продолжать наставлять подрастающее поколению».

«Молодежь должна знать историю своей страны. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Их героизм не должен быть забыт. Для этого и нужны подобные проекты», - отметил председатель комитета Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Красноярского края по делам Севера и малочисленных народов Денис Коваль.

В акции приняли участие члены Совета ветеранов войны и труда и неравнодушные норильчане. Модератором выступил член Молодёжного парламента Дмитрий Сологуб. Проект «Большая история» направлен на сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.