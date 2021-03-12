Норильчане смогут выбрать виды малых архитектурных форм, которые появятся в городских скверах и местах отдыха

Как поясняют в УЖКХ Норильска, это сделает сквер более комфортным для отдыха людей. Также горожане могут выбрать теневые навесы, планируемые на площадке в Оганере в районе ул. Озёрной, 15а. Эта территория благоустраивается уже несколько лет, в прошлом году ей добавили зелени, теневые навесы украсят территорию.

Голосование ведётся на электронной цифровой платформе «Активный гражданин» и продлится до 25 марта.

Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска:

- На платформе представлены различные голосования, в том числе по выбору малых архитектурных форм. Таким образом мы хотим узнать мнение горожан, ведь мы предлагаем то, что можем купить и что подходит для наших условий, а от жителей ждём решения. Хочу сказать, что мы не впервые проводим голосование на этой платформе – норильчане уже оставляли там свои голоса за выбор общественной территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рейтинговое голосование показало, что людям удобно дистанционно отдавать свой голос, и мы планируем проводить голосования таким образом. В ближайших планах – узнать через платформу мнение норильчан о том, где установить скульптуру бронзового овцебыка. Изначально планировалось, что он будет стоять на ул. Набережная Урванцева возле «Арктики», но эта идея не всем горожанам понравилась. Мы предложим иные варианты.

Он также напомнил, что для авторизации на платформе «Активный гражданин. Красноярский край» потребуется использовать свою учётную запись портала госуслуг. Для выбора Норильска, необходимо нажать на красную плашку в правом верхнем углу, выбрать в выпадающем списке наш город и найти нужное голосование.