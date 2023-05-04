Норильчане сняли 6 короткометражных фильмов

Студенты Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска (АРН)завершили обучение по курсу, разработанному совместно с Московской школой кино Universal University (МШК UU) – «Filmmaking: короткометражный фильм от идеи до реализации». Занятия норильчан стартовали 27 ноября и продлились более пяти месяцев. Куратор курса – Михаил Фатахов, сценарист, преподаватель кинодраматургии, режиссуры и продюсирования; лидер направления «Кино» на программе Foundation Entertainment. Спикерами курса стали преподаватели МШК UU и профессионалы киноиндустрии.

Курс Filmmaking был составлен по результатам летнего анкетирования норильчан, чей вид профессиональной деятельности так или иначе связан с видеопроизводством. Среди них практикующие режиссёры, видеографы, монтажёры, журналисты и другие специалисты. По итогам отбора участниками курса стали 30 представителей сферы культуры и медиаиндустрии города.

«Мы хотели поддержать норильчан, которые уже находятся в профессиях медиасферы: продюсеров, операторов, режиссёров, видеографов и многих других. Мы долго обсуждали эту идею с Universal University и решили, что создадим гибридный курс фильммейкинга для того, чтобы ребята, которые работают на телеканалах или делают заказные видеоматериалы, имели возможность расширить свои горизонты в профессии и получить новый мультидисциплинарный опыт», – говорит Карина Андреева, замдиректора АРН по социокультурным и образовательным проектам.

Обучение проходило в смешанном формате – онлайн и офлайн. За полгода студенты курса прошли большую теоретическую подготовку по всем темам цикла кинопроизводства: продюсирование, сценарная работа, режиссура, художественная постановка, операторское мастерство, звукорежиссура и др. Параллельно норильчане на практике осваивали путь создания собственного короткометражного кино: от идеи, написания сценария и участия в питчинге, до формирования бюджета и съёмочной группы, выбора локаций, заключения договоров, съёмок и постпродакшена.

«Ребята хорошо поработали, они большие молодцы! Да, у них возникли трудности на стадии реализации, потому что одно дело – написать текст и совсем другое – снять кино. Но я очень доволен, что у них это всё же получилось. Очень надеюсь, что они продолжат снимать фильмы и развивать местный кинематограф, несмотря на суровые условия. Напротив, снимайте местное аутентичное кино, то уникальное, что можно снять только в Норильске! Используйте свой колорит – это будет здорово!» – советует куратор курса Михаил Фатахов.

До завершающего очного модуля, который состоялся в конце апреля на базе Московской школы кино Universal University, дошли 13 участников курса. Программа выездной части обучения была насыщенной. Для норильчан организовали два больших мастер-класса – с продюсером группы компаний «Рики» Десиславой Медковой и с режиссёром, сценаристом и продюсером Павлом Бардиным, а также провели экскурсии по всем школам Universal University и настоящему кинопавильону. Но главной задачей выезда, с которой успешно справились курсанты, стала съёмка восьми однокадровых этюдов. Итоговый показ шести снятых в Норильске короткометражных фильмов и подготовленных в Москве однокадровых этюдов стал завершением обучения. Оценивали работу северян эксперты МШК UU.

«Это очень грамотные и крепкие работы, ровные по технической составляющей. Видно, что люди владеют техникой. Также виден общий средний творческий уровень – он тоже хороший. Я никогда таких сплочённых групп в фильммейкинге не видел. Все проекты, короткометражные и однокадровые, меня зацепили. Я выключался из профессиональной сферы и следил за развитием сюжета – такое бывает редко. Советую не бросать это дело и больше практиковаться, самообразовываться, смотреть много фильмов, изучать изобразительное искусство, историю дизайна и архитектуры», – делится Аддис Гаджиев, куратор художественных программ в Московской школе кино, режиссёр, художник-постановщик.

По итогам пройденного курса и полученных от компетентных экспертов оценок участникам вручили подтверждающие обучение сертификаты.

«Весь курс оказался большой загадкой – интересной, неожиданной и сложной. Это новыекомпетенции и опыт, переосмысление многих вещей. Одна из самых полезных составляющих этого курса – живая встреча с экспертами, которых в Норильске нет. Тот опыт и знания, которые мы получили, это то, о чём мы – телевизионщики – может быть, не задумываемся, но они работают и обращают на себя внимание. Всё это мы в дальнейшем сможем использовать в нашей работе над специальными проектами», – рассказывает участник курса Ален Бурнашев.

«Я продолжу развиваться в этой сфере как оператор, чтобы снять что-то действительно интересное. Я считаю, что в Норильске для развития киноиндустрии огромные перспективы: интересные локации, интересные истории, да и вообще наша жизнь интересная. Никто эту нишу ещё не занял. Возможно, мы станем теми, кто покажет Норильск всему миру», – делится участник курса Дмитрий Химич.

«Кинопроизводство возможно в любой точке мира, а тем более в Норильске. У нас на территории давно должна была появиться база с начальным оборудованием и обученными людьми. Тогда, возможно, режиссёры поедут к нам снимать нашу уникальную натуру. А к тому же это хорошая возможность для самих норильчан, которые смогут развиваться и выходить на первые места на фестивалях за счёт местной специфики. Лично мы уже готовимся и собираемся снимать дальше», – признаётся участник курса Вячеслав Торлин.

«В течение всего курса я попробовал себя в качестве художника-постановщика, второго режиссёра, ассистента оператора, статиста, актёра… Для меня как режиссера всё это было полезным опытом. Но самое главное, что мы нашли в Московской школе кино – отличную экспертную оценку. Норильск – это интересное место, о котором нам всем ещё предстоит рассказать. Теперь мы знаем, как это сделать», – говорит участник курса Дмитрий Темников.

Отличным подарком для всех норильчан от Академии креативных индустрий и Московской школы кино станет событие «МИР. КИНО. МАЙ». В креативном пространстве АРН горожане смогут на целый уикэнд совершить погружение в мир короткометражного кино. 29 мая состоятся премьеры фильмов, снятых норильчанами, а 30 мая можно будет увидеть работы других студентов МШК.