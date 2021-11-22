Норильчане вновь увидят «Отражение»

Как отметила директор кинокомплекса Анастасия Батова, учреждения связывают давние партнёрские отношения, и то, что «Фаблаб» в этом году присоединился к конкурсу, станет изюминкой проекта.

«Конкурс уже стартовал, заявки на участие принимаем до 30 ноября. В декабре в рамках проекта на базе «Фаблаба» пройдут мастер-классы норильских фотографов. Параллельно будет вестись приём конкурсных работ. Тема этого года — «Город. Новый год. Геометрия». Мы предлагаем участникам посмотреть на привычную реальность с непривычного ракурса и найти в силуэтах предновогоднего города необычные формы, которые похожи на обычные геометрические фигуры. Номинации так и называются: «Треугольник», «Квадрат», «Круг», — рассказала Анастасия Батова.

На фотоконкурс принимаются работы любого жанра от индивидуальных авторов и творческих коллективов. Предусмотрены две возрастные категории: 10-17 лет и 18 лет и старше. Один участник может представить не более пяти фотографий в каждой номинации. Конкурсные работы принимаются до 17 декабря. Подробности по телефону 48-09-11.