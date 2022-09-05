Норильчане высадили в городе более 600 ивовых кустов

Горожане работали на 14 участках Центрального района. Предварительно специалистами управления экологии администрации города была проделана большая подготовка к высадке растений. В зависимости от состояния почвы норильчане засеивали участки травой и высаживали кусты ив. К посеву газонов подготовили два мешка семян овсяницы красной - всего 40 килограммов. В прошлый раз завезли 30 килограммов семян. За каждым участком был закреплен специалист управления экологии, который координировал процесс высадки ивовых кустов и подсказывал правильную последовательность действий.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил активность и желание горожан озеленять окружающее пространство. По его мнению, совместная работа непременно даст свои плоды: «Высадка растений, которую по рекомендации экологов мы проводим осенью, - очень значимое и востребованное мероприятие. Ежегодно мы выбираем семена, завозим землю, обустраиваем газоны поребриками, готовясь к озеленению. В комплексе всё это, как правило, даёт хорошие результаты. Кусты появились как на общественных, так и на придомовых газонах. Использовались как местные, так и привезённые саженцы. Очень хочется, чтобы они прижились в наших северных условиях. Не всегда это происходит на сто процентов, но подобную работу нужно проводить на постоянной основе. Городу она необходима. Я благодарен всем, кто откликнулся на призыв и внес свой вклад в озеленение».

Параллельно с жителями Центрального района инициативу поддержали жители Талнаха и Кайеркана.