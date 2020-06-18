Норильчанин получил 10 суток, отказавшись снять тонировку с автомобиля

Житель нашего города арестован на 10 суток за отказ снять тонировку со стёкол своего автомобиля, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Норильску.

В мае сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Приора». На лобовое, а также передние стёкла транспортного средства была нанесена тонировочная плёнка. Инспекторы составили в отношении 23-летнего водителя административный материал и выдали предписание об устранении правонарушения.

Однако молодой человек продолжил управлять тонированным не по правилам автомобилем. Накануне авто вновь попало в поле зрения сотрудников ГИБДД. Убедившись в том, что нарушение молодой человек не устранил, госавтоинспекторы составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Правонарушитель был задержан и доставлен в городской суд, где судья принял решение арестовать нарушителя на 10 суток.