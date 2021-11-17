МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин стал богаче на 600 000 рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении

Норильчанин стал богаче на 600 000 рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении

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Норильчанин стал богаче на 600 000 рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении

Счастливый билетик обошёлся ему в 75 рублей.

Норильчанин стал богаче на 600 000 рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении

На «Почте России» отмечают, что за 10 месяцев года жители Красноярья приобрели на почте почти 665 000 выигрышных лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 80 млн рублей. Самые азартные клиенты - в Норильске, Красноярске, Канске и Железногорске.

Купить тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом почтовом отделении. Билет бестиражной лотереи можно проверить прямо на месте. Если он окажется выигрышным, получить приз до 1000 рублей можно сразу в отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши до 10 000 рублей по ним также можно в почтовых отделениях.

Напомним, что с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. «Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта», — поясняют в «Почте России».

17 ноября в 13:00 610
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