МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин задолжал по алиментам почти 800 000 рублей

Норильчанин задолжал по алиментам почти 800 000 рублей

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Норильчанин задолжал по алиментам почти 800 000 рублей

Оказавшись под угрозой невыезда за границу, он полностью погасил долг.

Норильчанин задолжал по алиментам почти 800 000 рублей

Не платившего алименты мужчину ограничили в праве выезда за пределы России. Когда он не смог вылететь к родственникам в Азербайджан, то сразу же отдал почти 800 тысяч рублей в пользу троих своих сыновей и дочери, рассказали в службе приставов. Дети должника воспитываются в двух семьях и живут в Норильске.

«В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но он не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя. Тот обратил взыскание на деньги гражданина, находящиеся на банковских счетах, и наложил ограничение в праве управления транспортными средствами. Но наиболее эффективной мерой оказалось ограничение в праве выезда за границу. После наложения данного ограничения уклонист полностью погасил задолженность», — уточнили в пресс-службе УФССП Красноярского края.

29 ноября в 15:05 380
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