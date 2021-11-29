Норильчанин задолжал по алиментам почти 800 000 рублей

Не платившего алименты мужчину ограничили в праве выезда за пределы России. Когда он не смог вылететь к родственникам в Азербайджан, то сразу же отдал почти 800 тысяч рублей в пользу троих своих сыновей и дочери, рассказали в службе приставов. Дети должника воспитываются в двух семьях и живут в Норильске.

«В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но он не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя. Тот обратил взыскание на деньги гражданина, находящиеся на банковских счетах, и наложил ограничение в праве управления транспортными средствами. Но наиболее эффективной мерой оказалось ограничение в праве выезда за границу. После наложения данного ограничения уклонист полностью погасил задолженность», — уточнили в пресс-службе УФССП Красноярского края.