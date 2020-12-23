Норильчанин затопил соседей и отказался возмещать ущерб

По данным службы судебных приставов, в одном из жилых домов Талнаха произошла авария в санузле. Соседняя квартира, которая расположена этажом ниже пострадала, но сосед не согласился возмещать ущерб. На что хозяин затопленной квартиры обратился в суд.

По решению суда пострадавшему возместили моральный ущерб за счёт удержания части заработной платы виновного. Также были взысканы более семи тысяч рублей исполнительного сбора за несвоевременное исполнение требований сотрудника службы.