МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин затопил соседей и отказался возмещать ущерб

Норильчанин затопил соседей и отказался возмещать ущерб

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Норильчанин затопил соседей и отказался возмещать ущерб

За это несколько месяцев он получал неполную зарплату.

Норильчанин затопил соседей и отказался возмещать ущерб

По данным службы судебных приставов, в одном из жилых домов Талнаха произошла авария в санузле. Соседняя квартира, которая расположена этажом ниже пострадала, но сосед не согласился возмещать ущерб. На что хозяин затопленной квартиры обратился в суд.

По решению суда пострадавшему возместили моральный ущерб за счёт удержания части заработной платы виновного. Также были взысканы более семи тысяч рублей исполнительного сбора за несвоевременное исполнение требований сотрудника службы.

Фото из открытых источников
23 декабря в 13:09 390
ПотопМоральный ущерб
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