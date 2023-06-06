Норильчанина оштрафовали за мытье машины на водоеме

Во время несения службы на автодороге Норильск – аэропорт «Норильск» (Алыкель) сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль МАЗ, стоящий рядом с водоемом. Водитель грузового автомобиля осуществлял мойку транспортного средства. За нарушение требований по охране водных объектов, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 8.13 КоАП РФ.

Напомним, что водоохранная зона, на которую нельзя заезжать на автомобиле начинается с 50 метров для озер, рек, ручьев, водоемов, водосборов. Мыть автомобиля у водоема запрещено – штраф может составить от тысячи для физических и до ста тысяч рублей для юридических лиц. С началом летнего сезона работа в данном направлении сотрудниками полиции будет продолжена.