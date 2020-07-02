Норильчанина приговорили к 12 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Норильску в здании почты изъяли посылку, в которой находился пластиковый короб с порошкообразным веществом внутри. Проведённое исследование показало, что это синтетический наркотик весом более 1 килограмма.

Полицейские установили и задержали владельца посылки. Им оказался 23-летний житель Норильска.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Расследование было завершено. Вина злоумышленника доказана. В мае 2020 года Норильским городским судом обвиняемый приговорён к лишению свободы сроком на 12 лет и 2 месяца.