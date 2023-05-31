Норильчанину грозит лишение свободы до шести лет за кражу телефона и денежных средств

Следователями Отдела МВД России по г. Норильску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего жителя Норильска по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, похитил со стола мобильный телефон. Его оставил там сосед, живущий в квартире рядом. С чужим имуществом мужчина покинул квартиру, а через несколько дней обнаружив, что средство связи привязано к банковской карте, осуществил перевод денежных средств на расчетные счета двух своих знакомых, чтобы затем воспользоваться ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 20 000 рублей.

Похищенный телефон сотрудники полиции изъяли и возвратили законному владельцу. На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.