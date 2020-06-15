Норильчанка перевела мошенникам 200 тысяч рублей

В полицию обратилась 37-летняя северянка. Женщина рассказала, что на её мобильный телефон позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал потерпевшей, что ей необходимо перевести денежные средства в сумме 200 тыс. руб. со своего счёта, чтобы проверить сотрудника банка, который якобы производит мошеннические действия. Также злоумышленник убедил доверчивую норильчанку, что деньги будут находиться на счету потерпевшей в защищённой ячейке банка. После перевода денег женщина решила набрать абонентский номер, с которого звонил лжесотрудник, но номер был недоступен, сообщили в пресс-службе норильской полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают тех, кто причастен к совершению преступления. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.