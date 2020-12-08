Норильчанка заняла первое место на Международном форуме «Профи 2020»

В рамках форума проходил конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Норильчанка Анна Кожевникова, которая обучается в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, по итогам конкурса стала лучшей швеёй.

Также проходил конкурс профессионального мастерства ArcticSkills, в котором также было представлено несколько направлений. Львиную долю побед получили студенты Таймырского колледжа в разных компетенциях – «Физическая культура, спорт и фитнес», «Парикмахерское искусство», «Сухое строительство», «Художественная резьба по кости и рогу», «Бухгалтерский учёт» и другие.