Норильск, Дудинка, посёлок Диксон, Игарка — четыре опорные территории российской Арктики

Опорные города – это стратегически важные населённые пункты, господдержка которых будет системной. Для каждой территории разработают комплексный план социально-экономического развития до 2035 года с источниками финансирования. В перечень вошли и четыре населённых пункта Красноярского края.

Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин считает, что присвоение статуса опорных городов Арктики – это только начало большой постоянной работы, которую регион будет вести совместно с федеральным центром и крупнейшими налогоплательщиками, работающими в красноярской Арктике. В ближайшее время будут разработаны мастер-планы и комплексные планы социально-экономического развития этих населённых пунктов до 2035 года. У каждого из них будет своя траектория развития с учётом специфики и функционального содержания. Очевидно, например, что у портовой Дудинки, промышленного Норильска и приграничного Диксона разные предпосылки и цели развития. Исходя из этого будут формироваться индивидуальные мастер-планы.

«В Красноярском крае уже реализуется комплексный план социально-экономического развития Норильска. По сути, мы выступили первопроходцами в системном обновлении арктических городов. Это объёмный документ, в котором по годам прописаны планы по строительству нового жилья, социальных объектов, благоустройству, модернизации коммунальной инфраструктуры, экологические мероприятия с указанием источников финансирования. Общий объём финансирования из федерального и регионального бюджетов, а также из средств градообразующего предприятия превышает 120 млрд рублей до 2035 года. Этот комплексный план реализуется уже два года, город постепенно обновляется, жители это видят и по достоинству оценивают. Важно ведь не только инфраструктурное и экономическое развитие, инвестиционное освоение территорий, но и качество жизни людей в Арктике. Это главный целевой показатель. Уверен, наш опыт с Норильском будет взят за основу при разработке аналогичных комплексных планов всех опорных городов российской Арктики», – отметил Сергей Верещагин.