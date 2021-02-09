Норильск готов к реализации мероприятий Комплексного плана

На совещании присутствовали председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, заместители председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, Николай Зуев, Владимир Бахарь, первый заместитель прокурора края Александр Блошкин, а также профильные краевые министры.

В ходе совещания обсуждались мероприятия Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года и механизмы его реализации.

Во вступительном слове Юрий Лапшин обратил внимание на то, что на сегодняшний день органами местного самоуправления Норильска, правительством Красноярского края, депутатским корпусом и органами исполнительной власти РФ проведена большая работа. Заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов отметил особую важность Комплексного плана, который является стратегическим документом, его разработка является инструментом государственной политики на территориях особого внимания, таких как Норильск.

Обсуждая подходы к реализации Комплексного плана, Анатолий Цыкалов прокомментировал письмо главы Норильска Дмитрия Карасева, которое было направленно в ответ на его обращение, отметив что не согласен с позицией Дмитрия Карасева в том, что начинать реализацию мероприятий стоит исключительно по подтверждённым источникам финансирования.

Дмитрий Карасев в свою очередь сделал акцент на том, что администрация Норильска не исключала те мероприятия, которые были направлены раннее исполняющим полномочия главы города Норильска: «Норильск никому и никогда не говорил, что городу достаточно на краткосрочный период 20 млрд. Мы всегда поддерживали достигнутые долгосрочные договоренности до 2035 года на 120 млрд и готовы уже начать реализовывать эти мероприятия», — сказал глава Норильска.

Председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов в своей речи отметил, что мнение Дмитрия Карасева должно быть учтено правительством края и, что сейчас уже достигнуто понимание между всеми сторонами по вопросу финансирования в 120 млрд, 18 млрд из которых на данный момент расписаны по пунктам.

«Если мы сейчас подвергнем ревизии всё то, что уже пройдено и подготовлено, то мы можем потерять не только 2021 год, но и 2022-й », — сказал Дмитрий Свиридов.

Он также добавил, что «предложения, которые были направлены исполняющим полномочия главы Норильска Николаем Тимофеевым взяты за основу, и никто не предлагал исключать из них ни одного пункта, более того, туда можно ещё и добавить. Это вполне возможный вариант. 120 млрд необходимо наполнить самыми важными и ключевыми моментами для Норильска».

В свою очередь Дмитрий Карасев попросил зафиксировать в протоколе, что ни на одном совещании не говорилось об исключении пунктов.

«Давайте обсуждать, что делать в первую очередь для города. Те 120 млрд, которые до 2035 года расписаны, — по ним необходимо Соглашение подписать и начать работать», — сказал глава Норильска.

Также в ходе совещания было принято решение продолжить работу по определению наиболее эффективных механизмов реализации Комплексного плана.