МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск как опорный город Восточной Арктики

Норильск как опорный город Восточной Арктики

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Норильск как опорный город Восточной Арктики

На заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики обсудили перспективы и особенности Норильска. В обсуждении приняли участие представители городской администрации, компании «Норникель», а также Агентства развития Норильска.

Норильск как опорный город Восточной АрктикиНорильск как опорный город Восточной Арктики

На нынешнем обсуждении спикеры отметили большой потенциал идеи развивать Арктику через создание опорных городов. Это поддержит усилия региональных властей и бизнеса в реализации новых идей. При этом очевидно, что Норильск двигается в этом направлении уже давно. Доказательством является комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Начальник управления экономики администрации Норильска Андрей Сапожников отметил, что Норильск в числе первых арктических городов, стратегическое развитие которых имеет акцент на опорность, и рассказал об основных подходах, использованных при разработке документа. Для его подготовки были организованы многочисленные встречи с населением, а также стратегические сессии с участием сотрудников местных органов власти. В результате определены векторы развития территории, и бюджет города уже составляется с опорой на новую стратегию.

Начальник управления корпоративных коммуникаций «Норникеля» Андрей Чупрасов подчеркнул, что в Норильске уже реализуются многие масштабные проекты, которые улучшают социальные и экологические показатели города. Наиболее значимые среди них: реновация жилых домов и инфраструктуры, «Серный проект», «Чистый Норильск». Также реализуются десятки других проектов как компанией, так и субъектами развития территории, а также широким кругом общественных организаций при грантовой поддержке «Норникеля».

Агентство развития Норильска ведёт консультации с Заполярным государственным университетом и Сколтехом относительно разработки новых идей на долгосрочную перспективу. Начатая в этом году реконструкция Заполярного государственного университета призвана превратить его в центр не только академической науки, но и в точку притяжения молодёжи и креативных индустрий со всей страны.

Фото Витас Бенета
25 сентября в 18:18 250
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