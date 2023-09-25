Норильск как опорный город Восточной Арктики

На нынешнем обсуждении спикеры отметили большой потенциал идеи развивать Арктику через создание опорных городов. Это поддержит усилия региональных властей и бизнеса в реализации новых идей. При этом очевидно, что Норильск двигается в этом направлении уже давно. Доказательством является комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Начальник управления экономики администрации Норильска Андрей Сапожников отметил, что Норильск в числе первых арктических городов, стратегическое развитие которых имеет акцент на опорность, и рассказал об основных подходах, использованных при разработке документа. Для его подготовки были организованы многочисленные встречи с населением, а также стратегические сессии с участием сотрудников местных органов власти. В результате определены векторы развития территории, и бюджет города уже составляется с опорой на новую стратегию.

Начальник управления корпоративных коммуникаций «Норникеля» Андрей Чупрасов подчеркнул, что в Норильске уже реализуются многие масштабные проекты, которые улучшают социальные и экологические показатели города. Наиболее значимые среди них: реновация жилых домов и инфраструктуры, «Серный проект», «Чистый Норильск». Также реализуются десятки других проектов как компанией, так и субъектами развития территории, а также широким кругом общественных организаций при грантовой поддержке «Норникеля».

Агентство развития Норильска ведёт консультации с Заполярным государственным университетом и Сколтехом относительно разработки новых идей на долгосрочную перспективу. Начатая в этом году реконструкция Заполярного государственного университета призвана превратить его в центр не только академической науки, но и в точку притяжения молодёжи и креативных индустрий со всей страны.