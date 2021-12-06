МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск — лидер онлайн-голосования по выбору молодёжной столицы края

Норильск — лидер онлайн-голосования по выбору молодёжной столицы края

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Норильск — лидер онлайн-голосования по выбору молодёжной столицы края

Норильск — лидер онлайн-голосования по выбору молодёжной столицы края

Напомним, учредителем и организатором конкурса «Молодёжная столица Красноярского края» среди муниципальных образований региона является агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Конкурс популяризирует возможности молодёжной политики и продвижение новых идей в этой области.

По мнению организаторов, статус молодёжной столицы даёт очень мощный импульс для развития самых смелых молодёжных проектов и идей, а также возможность ознакомить молодёжь города с современными творческими направлениями, привлечь экспертов.

В этом году конкурс длился с 1 по 5 декабря. Перед оценкой заявок было организовано онлайн-голосование в социальной сети «ВКонтакте». По его результатам Норильск заработал 3 894 голоса, что даёт возможность получить дополнительные баллы при оценивании заявки комиссией.

Фото Ирина Яринская
6 декабря в 17:40 410
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