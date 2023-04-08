Норильск нашими глазами

Грядут перемены!

Книга «Норильск меняется» — это 70 историй от горожан о наиболее заметных событиях, которые уже свершились и вот–вот свершатся на наших глазах. Понятно, что она посвящена 70–летию Норильска.

— Главный вопрос, который мы перед собой ставили, когда обсуждали, какой должна быть новая книга: что нового мы можем предложить читателям, чтобы это действительно было интересно? — вспоминает Максим Миронов — директор Агентства развития Норильска. — Тогда все сошлись во мнении, что норильчанам и гостям города нужно рассказать о том, как он меняется. Ведь происходит много разных изменений, которые мы просто не замечаем в суматохе будней и в силу ряда причин — живём в другом районе, пропустили большое городское мероприятие, просто устали, пробежали мимо и не увидели. Поэтому на страницах новой книги мы решили собрать наиболее значимые события, которые произошли за последние пять лет и которые воплотятся в ближайшей пятилетке.

Из уже свершившихся событий — реконструкция взлётно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» и гидрогенераторов Усть–Хантайской ГЭС; строительство современного спорткомплекса «Айка» и жилья для молодых специалистов; открытие новых храмов и пожарного депо; уже ставшие традиционными гастрофестиваль «Север» и чемпионат мира по плаванию на открытой воде X–WATERS Plateau Putorana; и даже спасение белой медведицы Марфы и эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады.

Из незавершённых, но уже реализующихся проектов — создание общественно–культурного пространства «Башня» и Арктического музея современного искусства АММА; строительство нового лицея на 1100 мест и студенческого кампуса ЗГУ; большие планы по созданию индустриального и экотехнопарка, а ещё туристический хаб «Затундра» и преображение лыжной базы «Оль–Гуль».

Своими словами

Поработать над текстами новой книги пригласили норильских журналистов, то есть людей, которые хорошо знакомы с переменами, происходящими в нашем городе. Трое из пяти авторов — это наши «заполярные» ребята: спецкоры Егор Тулновский и Людмила Кожевникова, а также корреспондент Евгений Стренадко.

— Для меня приглашение поработать над большой художественной книгой стало настоящей неожиданностью, — признаётся Евгений. — На тот момент я всего год как трудился в СМИ, но до этого много писал для пабликов в соцсетях на тему краеведения и истории Норильска. Поэтому я очень благодарен главному редактору газеты «Заполярная Правда» за то, что он порекомендовал меня как специалиста, работающего именно в этом направлении. «Норильск меняется» — это уникальный опыт для меня, ведь я взялся за совершенно разноплановые темы. Признаюсь, работал в состоянии какой–то эйфории и здорового азарта. Но после того как сдал свои 13 глав, у меня появился мандраж, видимо, осознал, в каком проекте принял участие. Ведь это не просто какая–то проходная публицистика, это юбилейное издание о Норильске для норильчан — его будут читать, рассматривать, дарить. Сами герои книги, которые делились своим мнением о происходящих изменениях, — тоже были разными, и каждый прекрасен по–своему. Запомнилась Елена Белалова, открывшая гончарное дело в нашем городе. Она с каким–то удивительным трепетом и любовью относится к тому, что создаёт. Ещё оказалось, что она фотограф, а я тоже серьёзно увлекаюсь фото. После мне сказали, что она долгое время работала в «Заполярке», получается, мы вообще родные люди. С неописуемым удовольствием общался с Евгенией Шамшетдиновой, возглавлявшей в 2016 году научно–техническую библиотеку. Я люблю читать, в детстве постоянно бегал в нашу деревенскую библиотеку, теперь в Норильске сформировал свой личный весомый фонд. Вот и моя героиня как–то по–особенному относится к книгам. Ей хотелось забрать всю-всю литературу из закрывающейся технической библиотеки на Ленинском проспекте, 1, — так она переживала за издания. Мне тоже посчастливилось спасти несколько редких экземпляров из здания будущего центра «Башня» и пополнить свою коллекцию. А ещё произошёл интересный случай: в доме, где я живу, познакомился с художником–модельером Мариной Николаевой, в итоге она стала героиней одной из глав. В этом году исполняется ровно 20 лет, как её семья переехала в наш город, и она буквально показала мне, как меняется Норильск. Сейчас по соседству с нами строят два новых 9–этажных жилых дома, рядом скоро появится новый лицей, заняться спортом можно в спортхолле «Айка» через дорогу. Для прогулок выйти на берег преображающегося озера Долгое, им, кстати, можно будет любоваться со смотровой площадки, которая появится на горе Шмидта. Спасибо, Марина, что показала мне всё это. И тут я поймал себя на приятной мысли: в этом году вышла книга и исполняется ровно десять лет, как я живу в Норильске. Не знаю, символично ли это, но точно приятно!

Наши герои

АРН принципиально не хотело видеть героями новой книги чиновников, руководителей и глав различных ведомств и управлений. Для создателей было важно показать, как сами жители города видят изменения, которые происходят вокруг. Поэтому свою точку зрения о происходящем в каждой главе высказывали простые норильчане разных возрастов и профессий, интересов и взглядов.

А нам, журналистам и по совместительству авторам книги, вдвойне приятно, что героинями трёх глав стали наши коллеги — сотрудницы «Заполярки». Например, Анна Гриманова, ответственный секретарь газеты. Она в отличие от некоторых горожан не видит в скульптуре «Металлургам Норильска» непонятных рыбака и грибника. Ей нравится символизм, заложенный в этих двух фигурах: мужчина в войлочных куртке и шляпе, в затемнённых очках и с пробивным буром, стоящий у истоков норильской металлургии, и его молодой преемник — уже в новой спецодежде, с современными респиратором и каской. Она видит в этом связь поколений.

— Эта скульптура важна не только нам, взрослым горожанам, — делится на страницах книги своим мнением Анна. — Она важна подрастающему поколению, чтобы у ребят с детства формировался правильный образ людей, выбирающих такую непростую, но очень важную профессию.

О важности изменений для наших детей в главе «Парк отдыха «Озеро Долгое» рассказала и шеф–редактор «Заполярки» Дарья Правдивцева.

— Несмотря на то что мы работаем с большим количеством текстов, я никогда не думала, что смогу стать героиней настоящей книги, — делится молодая мама. — Большое спасибо Егору Тулновскому, который работал над этой главой. Приятно стать не столько героиней книги, сколько частью чего–то большого — самого города, происходящих событий, грядущего юбилея. Радует сама причастность к этому — вроде маленькая история, но она как капля, из которых состоит целый океан. К тому же моя дочь с необычайным воодушевлением приняла тот факт, что в Норильске вышла книга, в которой её мама рассказывает, как она вместе с ней гуляет в парке и что ей там весело и интересно. В общем, все счастливы.

Дизайнер газеты Людмила Карманова тоже говорила о своей младшей дочери, которая занималась футболом в спорткомплексе «Айка». Впрочем, в силу профессии наша коллега оценила книгу, в первую очередь, как оформитель.

— Художницы Полина Шевчук и Светлана Лядова выполнили работу на сто баллов, — оценивает иллюстрации дизайнер «Заполярки». — Идея не использовать привычные фотографии города, а заменить их рисунками была беспроигрышной. Глаз сразу цепляется. Хорошая полиграфия, отличная вёрстка, формат замечательный — всё сделано на высоком уровне. Как коллегам могу только поклониться в ноги девочкам за терпение, ведь АРН очень требовательный заказчик. А ещё за то, что увидели и изобразили наш город именно таким, каким видим его мы, — тёплым и уютным. В этой книге я вижу только один недостаток — она тяжёлая. Вот как её везти на материк? Тем более она такая не одна, у меня целая коллекция изданий о Норильске.

P.S. Все наши журналисты, редакторы, корректоры, фотографы и дизайнеры уже вовсю работают над выпуском ещё одной юбилейной книги, которая увидит свет в конце года. Издание посвящено уже 70–летию самой «Заполярной Правды». Интересно, о чём она? Читайте главную газету города!