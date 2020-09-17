МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск освобождают от брошенного автотранспорта

Норильск освобождают от брошенного автотранспорта

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Норильск освобождают от брошенного автотранспорта

Брошенное авто вывозится без участия хозяина

С начала года вывезено 50 единиц техники. Вместе с тем 56 автовладельцев самостоятельно убрали свои машины после получения уведомлений. Сейчас от автохлама освобождают дворы на Нансена, 118, Кирова, 25, и Мира, 5.

Работа по выявлению брошенных автомобилей идёт постоянно. Специалисты составляют перечень транспорта, после чего в ГИБДД запрашивают информацию о владельцах. Далее рассылают уведомления по почте, размещают информацию в СМИ. На добровольный вывоз имущества автомобилистам даётся месяц. По истечении срока, указанного в уведомлениях, брошенное авто вывозится без участия хозяина.

По вопросам, связанным с самовольно установленными разукомплектованными автомобилями, можно обращаться в отдел экологии управления городского хозяйства по телефону: 43-70-50 (доб. 2318).

Фото Ирина Яринская
17 сентября в 11:01 240
ЭкологияТранспортБольшая уборкаГорхоз
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